PAN propõe passes grátis para todos os portugueses até 2028

Inês Sousa Real quer a gratuitidade dos passes de transportes públicos até 2028 para todos os portugueses. A líder do PAN apresentou este sábado o programa eleitoral que retoma a insistência na mudança do paradigma português no que toca a questões ambientais, animais e de bem-estar dos portugueses.Por entre outras propostas a líder falou da importância e necessidade de uma "visão inspirada pelo futuro verde", de modo a garantir que o ornamento de território não seja feito por interesses económicos, mas sim atendendo aos interesses ambientais. A líder apelou a uma aposta nas energias renováveis para o combate à pobreza energética e relembrou a biodiversidade marítima que pouco é explorada em Portugal.O PAN demonstrou ainda a prioridade de reposição da taxa de IVA 0 nos produtos essenciais, uma rede de cresces públicas até 2026 e a revisão do programa Porta 65 e de verbas respetivas à habitação.