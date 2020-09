PAN propõe recolha devida nas máscaras descartáveis para evitar "novo flagelo ambiental"

O PAN vai propor, em sede do Orçamento do Estado para 2021, a criação de uma tara aplicada às máscaras descartáveis, medida que tem como objetivo prevenir o que o partido considera ser um "novo flagelo ambiental".

Em declarações à agência Lusa, a líder parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza salientou que existe "uma nova preocupação decorrente da crise sanitária" da Covid-19 e que tem a ver com "descarte indevido das máscaras descartáveis" depois de usadas.

"O PAN defende a criação de uma tara para as máscaras descartáveis que incentive assim a devolução por parte do consumidor, seja nas farmácias, seja nas superfícies comerciais, para que depois possam ser deitadas fora devidamente, ao invés de continuarmos a encontrar máscaras no chão, nas sarjetas, nos jardins, nos parques infantis até, ou nas nossas praias e nos mares", afirmou.