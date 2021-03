PAN propõe testes Covid-19 e menos alunos por turma para desconfinamento das escolas

O PAN recomenda ao Governo que o desconfinamento das escolas comece pelo pré-escolar e primeiro ciclo, e que o plano para a reabertura preveja a testagem da comunidade escolar e menos alunos por turma.

O Pessoas-Animais-Natureza anunciou hoje que entregou na Assembleia da República um projeto de resolução (sem força de lei) que recomenda ao Governo que "defina um plano de desconfinamento para o regresso ao ensino presencial" que preveja a testagem para o novo coronavírus "de todos os agentes educativos e alunos" através de métodos "menos invasivos".

O PAN propõe a "integração dos profissionais de educação nos grupos prioritários de vacinação", maior rapidez no "rastreamento das cadeias de contacto em todos os contextos escolares" e que haja uma "monitorização e avaliação do impacto de cada etapa de desconfinamento antes de proceder a medidas de desconfinamento mais alargadas".

E propõe que os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo sejam os primeiros a regressar à escola, argumentando que necessitam "de maior apoio" para a "integração, socialização e aprendizagens básicas essenciais".

O partido prevê igualmente que, "se necessário, em função do risco local", possa ser implementado "um modelo combinado alternado entre de ensino presencial e não presencial, por exemplo dois dias/semana presencial e três não presencial por turma".

O plano de desconfinamento deverá incluir também, segundo o PAN, a desinfeção prévia dos espaços e materiais, bem como a reorganização dos espaços, das atividades e da distribuição de horários, para garantir o distanciamento físico, e ainda que as escolas tenham "informação clara" sobre a situação epidemiológica local.

Neste projeto de resolução, os deputados do PAN recomendam também ao Governo socialista uma reorganização do ano letivo, que inclua a "redução do número de alunos por turma ou a sua divisão por meias turmas, de forma a assegurar o melhor acompanhamento de cada estudante".

O partido propõe igualmente "atividades de integração das crianças e jovens no pós-confinamento, partilhando dificuldades e preocupações", momentos "de relaxamento, de expressão física e emocional e de interação social com os pares ao longo do ano letivo" e a "redução de atividades pedagógicas ou trabalhos de casa não essenciais".

É ainda recomendada a redefinição "dos conteúdos imprescindíveis para cada ano letivo", e que professores e alunos que fazem parte de grupos de risco possam continuar à distância até estarem vacinados.

