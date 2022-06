PAN quer crime de ecocídio no Código Penal português

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) quer que o ecocídio passe a ser crime em Portugal e anunciou este domingo que vai entregar uma iniciativa na Assembleia da República com esse objetivo.

O PAN "vai dar entrada de uma iniciativa legislativa na Assembleia da República que visa proceder a uma alteração ao Código Penal, de modo que o ecocídio passe a ser considerado crime em Portugal", lê-se num comunicado do partido enviado aos jornalistas hoje, Dia Mundial do Ambiente.

A porta-voz do PAN e deputada única do partido, Inês de Sousa Real, citada no comunicado, lamentou que em 10 anos "apenas pouco mais do que 6% dos crimes de poluição e danos contra a natureza" tenham terminado em condenação e apenas com multas, "apesar de o Código Penal prever penas duras para este tipo de crimes, que podem ser de prisão".