PAN questiona "objetividade e independência" de Centeno no Banco de Portugal

O PAN reagiu esta segunda-feira às declarações do primeiro-ministro, António Costa, sobre a proposta de regras na nomeação do novo Governador do Banco do Portugal.O partido elogia o trabalho de Centeno enquanto ministro das Finanças, "apesar de algumas divergências", mas questiona a objetividade de Centeno caso consiga o cargo de Governador de do Banco de Portugal. "Que objetividade e independência iria garantir Centeno quando tivesse de tratar de pastas sensíveis como a da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos ou a resolução do Novo Banco e do Banif", aponta o partido.

"Será possível que o Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, um órgão que pretende assegurar um escrutínio sobre a atuação do Governador e cujos membros foram nomeados por Mário Centeno, consiga ser independente face ao Governador do Banco de Portugal, caso seja Centeno a ocupar o lugar? As respostas são claras para todos, e só quem sofre de partidarite ou está imbuído de um tactismo político não o conseguirá ver", defende o PAN.

João Leão tomou esta segunda-feira posse como novo ministro das Finanças substituindo assim aquele que ficou conhecido como o "ministro das contas certas".