PAN recusa entrar no Governo, diz André Silva

Rejeita o rótulo de radical, nega ser contra a economia de mercado, defende até a construção de pequenas barragens. André Silva, porta-voz do PAN, deu mais detalhes sobre as políticas que o partido defende, mas nem as sondagens que lhe apontam mais deputados o convence a ir para o Governo ao lado do PS.– Em segundo na hierarquia, logo depois do primeiro-ministro.- Capoulas Santos é competente, não tem é sensibilidade para estas matérias. Não há uma referência à agricultura biológica no programa do PS. O PAN dá uma ênfase enorme a esse setor. Não quero com isto dizer que o ministro da Agricultura não tem importância, parece-me é redutor que o ministro do Ambiente, do Mar e da Agricultura ocupem os três últimos lugares da hierarquia do atual Governo.- Esse cenário está fora de questão, o PAN não estará no próximo Governo. O PAN é um partido pequeno que está em processo de crescimento e a amadurecer, a fazer o seu caminho. Estamos disponíveis para encetar conversas com todos os partidos, mesmo com aqueles que dizem que não têm pontes connosco.- Penso que não somos radicais. Somos radicais no sentido de irmos à raiz dos problemas...- Acho que não. Há dois interesses que chocam: o do curto prazo, de crescimento e do lucro económico; e outro é a preservação de recursos e meios (...). O PAN nada tem contra a economia de mercado, pelo contrário, mas ela deve ter mais regras garantísticas para o bem comum.- Se estivéssemos a falar há vinte anos, diria que podíamos construir barragens, porque a alternativa era queimar carvão para criar energia. As barragens eram a solução mais ecológica. À beira de 2020, o que nos diz a tecnologia é que a produção de energia solar já dá folga para podermos fechar as centrais a carvão e não construirmos mais barragens.- Temos de construir várias pequenas barragens e pequenos açudes para retenção de água, mas não precisamos de barragens de grande dimensão. Construir pequenas barragens é desejável e contribui para a preservação dos habitats.A redução da taxa de IVA para a alimentação e serviços veterinários. Seria sensato reduzi-la para a taxa intermédia [13%]. Há agregados em que o único ponto de contacto é o animal de companhia, sendo que muitas dessas pessoas vivem com dificuldades económicas.- Mais meios para a PJ e MP com vista ao combate à corrupção. Além disso, é importante caminharmos para processos que aumentem a transparência. E há pequenos ajustes a fazer: veja-se o caso do juiz Rui Rangel, que não é entendível. O PAN está disponível para encontrar uma solução legislativa para que alguém que está acusado de corrupção não possa julgar casos nesta área.- Caminharmos para encontrar formas de compensar os docentes, encontrando um estatuto que lhes confira um estatuto de desgaste rápido. E é preciso dar tempo aos alunos, reduzindo a carga formativa.- O problema do mérito é que está sempre ligado à condição social e não havendo igualdade de oportunidades, a meritocracia é distorcida. O que defendemos é uma avaliação mais contínua e que sejam apreendidos todos os referenciais. Temos é cada vez mais uma escola-fábrica, com excesso de carga horária.- Faltam médicos no SNS pois o Estado não tem conseguido captá-los. Defendemos que se inicie um debate sobre a exclusividade de médicos no SNS, com a devida compensação salarial.Numa entrevista em 2015, o porta-voz do PAN afirmou: "Há características mais humanas num chimpanzé ou num cão do que numa pessoa em coma."Esta sexta-feira, André Silva reconheceu a falha. "Não tive forma de contextualizar e foi um erro meu", assumiu.André Silva já quase não vê futebol, mas gosta que o Porto alcance bons resultados e gostava de ver a Académica de Coimbra na I Liga.O porta-voz do PAN é agnóstico, apesar de ter feito nove anos de catequese na Igreja Católica.Quanto ao passado, o também vegano contou àque passava as férias de verão em Vila de Besteiros, Tondela, com os avós, e que chegou a viver em Barrancos, terra dos touros de morte. "Guardo com saudades a simpatia daquela população."