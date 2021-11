PAN rejeita novo confinamento e pede “cautela” face à possibilidade de vacinar contra a Covid-19 menores de 12 anos

A líder do PAN, Inês de Sousa Real disse esta terça-feira que considera que um novo estado de emergência está "fora de hipótese" para o partido.



"Seria muito difícil explicarmos às pessoas como é que agora teríamos um novo confinamento ou um novo estado de emergência. Não há condições para isso", garantiu.



O PAN considera que o uso de máscaras é muito importante em locais com muitas pessoas, como estádios de futebol, concertos ou transportes públicos. Ainda assim, Inês de Sousa Real garante também que é fundamental a testagem massiva.



Para a líder do PAN, é preciso analisar com "cautela" a vacinação de crianças com menos de 12 anos, uma vez que, "ainda não existe um consenso da comunidade cientifíca.



"O que sabemos é que os menores também transmitem o vírus e, por isso, é preciso monitorizar as escolas".