PAN repudia post polémico de ex-dirigente: "Que venha uma praga que limpe esta merda de gente"

Georgina Figueiredo, ex-dirigente do PAN, escreveu ontem no Facebook: "há gente a mais neste planeta. A maior parte desta não vale os recursos que consome. Cada vez mais tenho nojo destes semelhantes em espécie com que me vou cruzando e sou obrigada a partilhar o ar que respiro. Que venha uma praga que limpe esta merda de".



Ao CM, o PAN esclareceu que "repudia integralmente as afirmações, que estão no extremo oposto dos valores defendidos pelo PAN". O partido de André Silva clarificou ainda que Georgina esteve envolvida com a concelhia do Porto entre 2011 e 2015, mas incompatibilizava-se com todos".