Inês de Sousa Real assume a liderança do PAN com um objetivo claro e ambicioso: vai bater-se nas eleições Legislativas de 2023 “para ser governo”. “Saímos deste congresso com a convicção de que temos e somos futuro”, resumiu a nova porta-voz daquele que disse ser “o único partido capaz de responder ao desafio climático”.

E é precisamente no combate à “emergência climática” que está o foco do caderno de encargos do PAN para o próximo Orçamento do Estado. No primeiro discurso após a eleição, Inês de Sousa Real não hesitou em endurecer o tom para exigir “mais” nas contas de 2022: “E esta aqui é a nossa mensagem clara para o Governo de António Costa: queremos mais, exigimos mais do Governo”.





Perante um PAN que diz ter vindo “para ficar”, o Governo admite encontrar “pontos de convergência”. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que representou o Executivo na reunião magna, mostrou abertura para continuar a transformar propostas dos ecologistas em “medidas concretas”.





No VIII Congresso do partido, em Tomar, Inês de Sousa Real deixou um apelo à união interna, rumo a um partido “único, forte, dedicado e que apresenta trabalho”. Seguindo a vontade do antecessor André Silva, a nova líder quer focar-se nas causas diferenciadoras, sem se cristalizar no espetro político. “A tradicional dança entre a esquerda e a direita não serve como resposta aos problemas”, afirmou.