PAN volta a abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2024

A deputada única do PAN vai abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para o próximo ano, repetindo o sentido de voto da generalidade, e salientou o "poder transformador da discussão para encontrar soluções".

"Num momento crucial queremos deixar bem claro a todas e todos os portugueses que renovamos este compromisso de servir as pessoas, os animais e a natureza, de servir as nossas causas, e por essa razão abstemo-nos neste orçamento", anunciou Inês de Sousa Real.

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza anunciou o sentido de voto para a votação final global do Orçamento do Estado para 2024 na sua intervenção durante o encerramento do debate sobre esta proposta, na Assembleia da República, momentos antes da votação.