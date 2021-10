A pandemia da Covid-19 provocou uma redução do excedente orçamental das autarquias no final de 2020 para 239 milhões de euros, um valor que corresponde a menos de metade dos 570 milhões de euros registados no fecho das contas de 2019, revelou esta quinta-feira o Conselho de Finanças Públicas no relatório sobre a evolução orçamental da administração local em 2020.