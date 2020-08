Pandemia de Covid-19 força partidos a cortar nas 'rentrées'

O regresso da atividade política após as férias de verão, mais conhecido como ‘rentrée’, será feito numa versão minimalista devido à pandemia de Covid-19. Há partidos, como o PSD, sem iniciativas agendadas e outros que estão a optar por atividades com escalas mais reduzidas. Os comunistas foram os únicos a manter o modelo tradicional, com a Festa do ‘Avante!’.Ainda durante o confinamento, por uma questão de "bom senso", os sociais-democratas anunciaram o cancelamento da festa do Pontal, do Chão da Lagoa e da Universidade de Verão, os três momentos que costumavam marcar a ‘rentrée’ do PSD. À Lusa, o partido diz que "não está nenhum evento previsto" neste âmbito.Os socialistas têm agendados os congressos federativos para o fim de semana de 12 e 13 de setembro. Já o Bloco de Esquerda, que cancelou o habitual Fórum Socialismo, vai apostar em iniciativas com caráter distrital nas duas primeiras semanas de setembro. O partido de Catarina Martins explica que apostará em iniciativas de "menor dimensão" e "sempre ao ar livre".Já o CDS-PP pretende assinalar o regresso da atividade política com uma presença nos Açores, onde vão decorrer as eleições regionais em outubro. O PAN ainda não tem definida qualquer iniciativa. Por sua vez, o Chega vai apostar num comício no Algarve a 26 de setembro, após as eleições internas no partido no início do mês.O Iniciativa Liberal diz que manteve, mesmo no verão, atividades em diferentes núcleos. Na agenda de João Cotrim de Figueiredo estarão deslocações a Faro, Porto e Açores.De 4 a 6 de setembro, a quinta da Atalaia voltará a ser o centro da festa comunista. A edição 44 da Festa do ‘Avante!’ foi reduzida a um terço devido às novas regras ditadas pela pandemia. Cerca de 33 mil pessoas estarão no recinto para ouvir concertos de música portuguesa bem como os discursos do secretário-geral comunista. Haverá mais iniciativas ao ar livre e os militantes serão obrigados a usar máscara no recinto. A realização do ‘Avante!’ tem gerado polémica ao longo dos últimos meses, embora a lei preveja a realização de eventos com caráter político.