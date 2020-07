Pandemia fez disparar défice em 6,1 mil milhões

Q ueda nos impostos arrecadados, redução nas contribuições para a Segurança Social e aumento da despesa do Estado para mitigar os efeitos da pandemia. São estas as principais razões que explicam o agravamento acelerado do défice nas contas públicas no primeiro semestre deste ano. Em causa está um crescimento superior a 6,1 mil milhões de euros face aos primeiros seis meses do ano passado, segundo a execução orçamental até final de junho, esta segunda-feira tornada pública.









Com este agravamento, revela a síntese da Direção-Geral do Orçamento, o valor do défice ultrapassa os 6,7 mil milhões de euros nos primeiros seis meses de 2020, o que supera a verba de 6,5 mil milhões de euros disponibilizada este ano para os Ensinos Básico e Secundário e Administração Escolar.

Até junho, a receita caiu quase 3,9 milhões mil milhões de euros face ao mesmo mês de 2019. Só o adiamento da entrega de impostos pelas empresas, a suspensão de execuções de receita e a prorrogação dos prazos para pagar à Segurança Social levaram a que o Estado arrecadasse menos 2,4 mil milhões de euros.





Em contraponto, a despesa subiu 2,2 mil milhões de euros. Contando só os custos da mitigação da pandemia – layoff, uma injeção no Serviço Nacional de Saúde e o pagamento de apoios sociais –, os gastos ultrapassaram os 1,3 mil milhões de euros.

Despesa da Segurança Social sobe 13%



A despesa da Segurança Social registou no primeiro semestre deste ano uma subida superior a 13%, na ordem dos 1,6 mil milhões de euros, dos quais cerca de 876 milhões de euros no âmbito das medidas associados à Covid-19, revelam dados do Governo ontem tornados públicos. Os aumentos da despesa ocorreram também com as pensões (3,7%) , prestações de desemprego (18,7%) ou prestações sociais dirigidas a pessoas com deficiência (27,8%).