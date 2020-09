Pandemia já provocou perdas de 800 milhões de euros

A pandemia representou, até junho, um rombo na ordem dos 800 milhões de euros no excedente da Segurança Social. A entidade fechou o primeiro semestre com um ‘superavit’ de 352 milhões de euros que, sem as medidas temporárias de resposta à Covid-19, poderia ter alcançado os 1145 milhões. Há um ano, esse saldo positivo fixava-se nos 2141 milhões de euros.









A conclusão é possível através de uma análise do Conselho das Finanças Públicas, divulgada esta quinta-feira, na qual se concretiza que as medidas de caráter temporário forçadas pela pandemia – que custaram 876 milhões de euros – representaram 60% do aumento da despesa da Segurança Social até junho.

Fora deste valor ficam outros custos indiretos da pandemia, como a subida de 18,7% no valor necessário para pagar subsídios de desemprego resultantes desta crise. Como um todo, até junho, a despesa da Segurança Social subiu 12,6%, ou seja, 1457 milhões de euros. Para este resultado contribuíram também as pensões, cujos custos subiram 3,5%, à custa da respetiva atualização e de um maior número de reformados.





Por sua vez, à boleia do menor volume de descontos dos trabalhadores das empresas em regime de layoff simplificado, houve também menos 356 milhões de euros a entrar na Segurança Social enquanto receita, ou seja, uma quebra homóloga de 2,6%.





Em várias ocasiões, o Governo reforçou que o esforço exigido à Segurança Social devido à pandemia seria coberto por transferências do Orçamento do Estado (OE). “Até junho ainda não aconteceu nenhuma transferência do OE para compensar o aumento atípico na despesa”, recorda o Conselho das Finanças Públicas, referindo uma verba anual prevista de 278 milhões de euros. A transferência deverá concretizar-se neste segundo semestre, já que o Orçamento Suplementar apenas foi aprovado em julho.



Layoff simplificado foi a medida temporária de resposta à pandemia que mais pesou na despesa: 629 milhões de euros até junho. A medida implicou ainda descontos menores.





Descongelamentos ajudam



A Caixa Geral de Aposentações, que paga as reformas dos antigos funcionários públicos, fechou junho com um excedente de 190 milhões de euros. A contribuir para este resultado esteve um aumento da receita, à custa dos maiores descontos provocados pelo descongelamento nas carreiras do Estado.