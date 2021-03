Papa vem a Portugal em agosto de 2023, revela Marcelo Rebelo de Sousa

Lisboa e Fátima serão as paragens do Papa Francisco quando, em agosto de 2023, visitar Portugal para o encerramento das Jornadas Mundiais da Juventude. A confirmação foi dada esta sexta-feira pelo próprio líder da Igreja ao Presidente da República Portuguesa."Falámos da sua visita a Lisboa, em 2023. A Lisboa e Fátima, disse, de imediato, o Papa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, após o encontro com Francisco, na primeira visita oficial do segundo mandato, e antecedendo a passagem por Madrid, onde se encontrou com o Rei de Espanha, Filipe VI.A vontade do Papa de visitar, além de Lisboa, onde decorrerão as Jornadas Mundiais da Juventude, o Santuário de Fátima tem, naturalmente, a ver com a receção de que ali foi alvo, em maio de 2017.Francisco deverá estar em Portugal entre 11 e 13 de agosto, aproveitando para participar na procissão do dia 12, em Fátima, já que esse foi, em 2017, o momento que mais impressionou o papa. O reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas, já se regozijou com esta possibilidade, de o Papa Francisco visitar pela segunda vez, em apenas cinco anos, a Cova da Iria.Francisco celebra este sábado oito anos de pontificado. Jorge Bergoglio foi eleito Papa ao final do dia de 13 de março de 2013.Portugal será o segundo país com duas visitas de Francisco. Só repetiu Cuba, para reunir com o Patriarca de Moscovo.Na visita de 2017, o Papa não passou por Lisboa. Aterrou na base aérea de Monte Real e foi diretamente para Fátima.