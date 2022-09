Parceiros sociais consideram proposta para acordo de rendimentos vaga

Os parceiros sociais consideraram esta quarta-feira que a proposta do Governo para um acordo de rendimentos e competitividade é "vaga", com a ministra do Trabalho a garantir que "os números existem" e têm como suporte previsões do cenário macroeconómico.

As críticas dos parceiros sociais foram proferidas à saída da reunião da Concertação Social, onde o Governo apresentou a proposta para o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade.

"O que apresentámos aos parceiros sociais foi uma base para as negociações que agora vão seguir, os números já existem, são para ser concretizados, já temos as previsões, aliás, tudo o que apresentámos tem como suporte os cenários macroeconómicos daquelas que são as perspetivas de crescimento e de evolução", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.