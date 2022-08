A Unidade Técnica de acompanhamento de Projetos (UTAP), dependente do Ministério das Finanças, não divulga dados sobre as Parcerias Público-Privadas desde o quarto trimestre de 2020. A falta de informação é apontada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, da Assembleia da República, que não pôde fazer a análise às receitas e despesas de 2021 das PPP.









A informação sobre as PPP “tem sido publicada com muita irregularidade e encontra-se muito atrasada, uma vez que a informação mais recente sobre esta matéria refere-se ao quarto trimestre de 2020, tendo sido publicada em novembro de 2021”, lê-se no relatório daquela entidade, divulgado esta semana.

O grande desfasamento temporal entre o momento da divulgação da UTAP e o período de referência, bem como ausência de regularidade nestas publicações, é assim criticada pela UTAO, que fica impedida de fazer a habitual análise ao ano de 2021.





A UTAO recorda ainda uma resolução do Parlamento que recomenda às entidades que produzem informação estatística que divulguem um calendário, com as datas de publicação online de informação, “estando-lhe vedada quer a divulgação prévia quer posterior à data assumida na calendarização de cada instituição”, o que a UTAP não cumpre.

Encargos ascendem a 1,4 mil milhões



As Parceiras Público-Privadas (PPP) deverão custar este ano 1,4 mil milhões de euros, de acordo com o Orçamento do Estado, o documento mais recente com dados sobre estes acordos mas sem o detalhe da análise da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP). A projeção de custos até ao final do último contrato - até 2062 - é atualizada anualmente no Orçamento do Estado. Atualmente, estão em vigor 35 contratos, sobretudo rodoviários, tendo entrado recentemente para este lote o Oceanário de Lisboa.