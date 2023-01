"Parece uma conspiração contra António Costa": Santana Lopes reage a mais uma polémica a envolver secretários de Estado

O comentador da CMTV e autarca da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, reagiu esta quinta-feira a mais uma polémica que envolve os secretários de Estado. "Parece uma conspiração contra António Costa", afirma.Santana Lopes acredita que "em condições normais a secretária de Estado até podia aceitar o cargo", mas dada a investigação do Ministério Público ao marido e ter as contas arrestadas "deveria recusar"."Não foi oque inventou isto, as situações têm de ser explicadas porque o País não aguenta mais este tipo de polémicas com membros do Governo", acrescentou referindo-se à notícia avançada pelo CM esta quinta-feira.