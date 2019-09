Parecer da PGR livra governantes do 'familygate'

O parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR) considera legais os negócios que os familiares de governantes façam com entidades públicas, desde que estas não estejam sob a "superintendência ou tutela de mérito" desses governantes.À luz desta interpretação da lei dos impedimentos e incompatibilidades dos políticos e altos cargos públicos, são legais os casos do pai do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos; do marido da ministra da Justiça, Francisca van Dunem; do pai da ministra da Cultura, Graça Fonseca; e do filho do ex-secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves.O parecer foi pedido pelo primeiro-ministro na sequência da polémica sobre os negócios da empresa do filho de Artur Neves com o Estado. António Costa vai homologar o parecer, "que assim passa a valer como interpretação oficial por parte dos serviços da Administração Pública", segundo o seu gabinete.O parecer considera que quando o contrato com o Estado é celebrado pelo próprio político ou por uma empresa sua, o impedimento deste no cargo deve ser interpretado e aplicado nos termos da lei.