Paredes quer intervir em terrenos abandonados com verbas da 'Bazuca'

O município de Paredes pretende investir nos territórios com elevado risco de incêndio rural, com financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência (a chamada 'Bazuca'), ao qual se vai candidatar. As intervenções previstas incluem áreas florestais que podem ser privadas, devendo os proprietários, arrendatários ou usufrutuários identificar-se e autorizar as intervenções, caso contrário, esta autarquia do distrito do Porto considera as autorizações tacitamente concedidas.

Os trabalhos abrangidos pelo projeto municipal, designado por 'Paredes + Resiliente', deverão iniciar no quarto trimestre deste ano. Segundo o município, em nota enviada ao CM, "as ações previstas em candidatura passam pela recuperação dos territórios agrícolas ou agroflorestais abandonados e reconversão dos territórios florestais para usos agrícolas e silvopastoris, através de culturas temporárias, culturas permanentes, aproveitamento da regeneração natural de folhosas autóctones, e de prados e pastagens permanente". Outra das ações é a criação e recuperação de áreas de valorização da paisagem, como zonas de lazer e espaços verdes, intervenções em elementos identitários e recuperação de estruturas associadas à rega e drenagem.

"A criação de ecopontos florestais ou de compostagem, a construção de rede viária florestal de acesso alternativo ou, ainda, a dinamização de ações de sensibilização são algumas das atividades previstas", indica a autarquia. Há intervenções previstas para os lugares de Aguiar, Alvre, Brandião, Sarnada, Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, Quinta, Casconha, Santa Comba e Vilar, na Sobreira e Além do Rio, em Recarei.

O município de Paredes deixa, no entanto, um importante aviso. "A localização do conjunto de intervenções encontra-se assinalada em plantas, devendo os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou detentores de áreas florestais abrangidas que assim o desejem, dirigir-se à Câmara Municipal de Paredes (Gabinete Proteção Civil) para se identificarem como tal e autorizarem as mencionadas intervenções nos seus terrenos". Para a intervenção nas áreas previstas, "é necessário proceder à identificação dos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que a qualquer título aí detenham terrenos, bem como do artigo matricial dos imóveis em causa".





Nos casos em que os notificados sejam incertos e/ou com paradeiro desconhecido, não havendo possibilidade da sua identificação, será afixado um edital para que "no prazo de 10 dias a contar da publicação do mesmo, procedam junto da autarquia à identificação dos respetivos terrenos e concedam ao município de Paredes a respetiva autorização para a execução dos trabalhos em causa".Depois do prazo legal sem que exista qualquer contacto dos proprietários, arrendatários, usufrutuários e detentores dos referidos espaços florestais, "consideram-se as autorizações tacitamente concedidas, sendo que a execução dos trabalhos decorrerá num prazo máximo de 18 meses para a globalidade das aldeias a intervir".