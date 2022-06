Parlamento apoia mudança de nome de Instituto para Universidade Politécnica

Todas as bancadas parlamentares anunciaram esta quinta-feira o apoio às três iniciativas que defendem a possibilidade de os institutos politécnicos poderem atribuir o grau de doutor e de as instituições adotarem a designação de universidades politécnicas.

Os projetos apresentados pelos grupos parlamentares do BE e do PCP assim como da iniciativa legislativa de cidadãos subscrita por mais de 20 mil pessoas serão votadas na sexta-feira, mas os deputados anunciaram hoje que iriam apoiar as propostas.

Foi o deputado do PS Porfírio Silva quem revelou o sucesso das iniciativas: "Para que um debate aberto e sem trincheiras seja possível, o PS vai votar os projetos de lei, de forma a que passemos à sua análise na especialidade. Isto não quer dizer que estamos de acordo com todos os aspetos".