Parlamento aprova deslocação do Presidente da República à Irlanda entre 18 e 21 de outubro

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira a deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Irlanda entre os dias 18 e 21 de outubro para uma visita oficial.

Esta deslocação foi aprovada com os votos a favor da maioria das bancadas parlamentares e dos deputados únicos do PAN e do Livre, à exceção do Chega, que se absteve. No final desta votação, o líder parlamentar do Chega anunciou a apresentação de uma declaração de voto.

Na carta enviada ao parlamento, o Presidente da República refere que "esta visita de Estado realiza-se na sequência do convite repetido, desde que visitou Portugal em 2015, do Presidente Michael Higgins, e esteve marcada para maio de 2020, tendo sido adiada devido à pandemia covid-19".