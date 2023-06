Parlamento aprova deslocação do Presidente da República a Palermo entre 26 e 27 de junho

O parlamento aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, a deslocação do Presidente da República a Palermo, em Itália, entre os dias 26 e 27 de junho, em visita oficial para participar no XVI encontro da COTEC Europa.

O encontro deste ano, que se realiza no dia 27 de junho, tem por tema "Inovação e Financiamento Sustentável" e contará com a presença dos três chefes de Estado dos países COTEC -- Portugal, Espanha e Itália - e realizar-se-á no teatro Massimo, em Palermo, na Sicília.

Segundo a página da iniciativa, as três organizações COTEC e os seus associados irão fazer "uma reflexão de alto nível sobre o papel da inovação no financiamento da transição para um modelo industrial e económico sustentável -- adaptação climática, eficiência material, circularidade -- das Políticas Públicas e a competitividade das empresas".

Os encontros COTEC Europa realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal, de forma rotativa, e, segundo a organização, "têm como objetivo principal o de proporcionar aos representantes fundadores ou associados das organizações COTEC dos três países a oportunidade de reflexão e de diálogo sobre problemas comuns e necessidades específicas às empresas e às economias dos três países, no contexto Europeu".

O XV encontro desta organização decorreu em maio do ano passado, em Braga, e teve como tema central "A Cultura ao Encontro da Inovação".

Em Portugal, a COTEC (Associação Empresarial para a Inovação) engloba empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e Pequenas e Médias Empresas, em vários setores de atividade.