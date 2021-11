Parlamento aprova nova Lei da Eutanásia

medicamente assistida a pedido da própria pessoa.



O novo decreto sobre a eutanásia foi esta sexta-feira aprovado no parlamento com os votos a favor de grande parte bancada do PS, do BE, PAN, PEV, IL e das duas deputadas não inscritas, bem como 13 deputados do PSD.

Votaram contra esta nova versão do decreto, que acolheu várias propostas de alteração para expurgar as inconstitucionalidades da lei inicial vetada pelo Presidente da República, as bancadas do PCP, do CDS-PP, o deputado único do Chega.

No PSD, a bancada voltou a dividir-se, mas maioria votou contra, 62 no total, enquanto 13 a favor, entre eles o líder do partido, Rui Rio, tendo-se abstido três parlamentares sociais-democratas.

De recordar que o diploma já havia passado, tendo sido vetado por Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu fiscalização ao Tribunal Constitucional (TC). O TC contestou os conceitos de “lesão definitiva de gravidade extrema” e de “sofrimento intolerável”, expressos no documento. Assim os dois conceitos passam, na nova lei, respetivamente: “lesão grave, definitiva e amplamente incapacitante que coloca a pessoa em situação de dependência de terceiro ou existindo certeza ou probabilidade muito elevada de que tais limitações venham a persistir no tempo sem possibilidade de cura ou de melhorias significativas” e “sofrimento físico, psicológico e espiritual, decorrente de doença grave ou incurável ou de lesão definitiva de gravidade extrema, com grande intensidade, persistente, continuado ou permanente e considerado intolerável pela própria pessoa”.



A sessão plenária desta sexta-feira é ainda marcada pela discussão de vários diplomas relativos à regulamentação do teletrabalho, o acesso a terapêuticas, tratamentos e apoios para doentes com fibrose quística, e a proibição da discriminação relativa à identidade de género e orientação sexual na elegibilidade para dar sangue.