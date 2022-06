Parlamento aprova por unanimidade voto de pesar pela morte de vereador Carlos Cidade

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo PS pela morte do Carlos Cidade, vereador na Câmara de Coimbra.

Antigo vice-presidente da Câmara de Coimbra entre 2017 e 2021, Carlos Cidade era atualmente vereador socialista (sem pelouros atribuídos) do município, e morreu a 29 de maio, aos 63 anos.

"Homem de causas, dedicado, empenhado e trabalhador, era militante do Partido Socialista, onde desempenhou relevantes e importantes funções concelhias, distritais e nacionais", destaca o texto do PS.

O voto realça que a notícia do seu falecimento foi recebida "com profundo pesar por todos, sobretudo na sua cidade de Coimbra".

"Foi a Coimbra, às suas causas, às suas Instituições e às suas gentes que dedicou grande parte da sua vida sempre com a grande entrega que o caracterizava", sublinha-se.

Nascido em Coimbra a 10 de março de 1959, licenciou-se em Direito pelo Instituto Superior Bissaya Barreto, em Coimbra, com Pós-Graduação em Direito do Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e exercia a sua atividade profissional no Departamento Jurídico das Águas do Centro Litoral S.A.

Com percurso sindical relevante no início da sua vida pública, foi na Câmara Municipal de Coimbra que mais se destacou, e aí desempenhou as funções de adjunto e de chefe do gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado.

Foi, posteriormente, também vereador a tempo inteiro (2013 a 2017) e vice-presidente da autarquia (2017 a 2021), sendo responsável pelos Pelouros da Gestão Urbanística, Ambiente, Espaços Verdes e Jardins, Mercados e Desporto.

No atual mandato, exercia a função de vereador sem pelouros atribuídos, conciliando estas funções com a sua atividade profissional.