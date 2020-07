Parlamento aprova reforço da rede de vigilância epidemiológica

O parlamento aprovou esta quarta-feira por unanimidade uma proposta do PAN para reforço da rede de vigilância epidemiológica nacional, na votação na especialidade das alterações ao Orçamento Suplementar.

De acordo com a proposta do PAN, o Governo garante, em 2020, "a implementação de uma rede de vigilância epidemiológica robusta capaz de prevenir, despistar, avaliar, isolar, conter, monitorizar e apoiar todas as entidades da comunidade, em estreita articulação com os serviços de saúde locais e nacionais".

A proposta do PAN, que foi aprovada por unanimidade, refere ainda que, para o reforço da rede, o Governo "identifica as necessidades existentes de profissionais especialistas em saúde pública nos diversos ACES [Agrupamentos de Centros de Saúde]".