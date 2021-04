O Parlamento aprovou esta quinta-feira em coligação negativa as propostas de alteração ao estatuto dos deputados do PSD e CDS que permitem a suspensão do mandato e a sua substituição se o parlamentar quiser participar em campanhas eleitorais, tirar um curso ou tiver de assistir um familiar gravemente doente. Todas as bancadas deram luz verde aos projetos, exceto o PS, que ficou isolado no voto contra, e o PAN, que se absteve.