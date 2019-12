Parlamento chumba lista pública do amianto

O Parlamento chumbou esta quinta-feira quatro projetos para forçar o Governo a tornar pública a lista de edifícios do Estado com amianto, bem como o calendário para as obras de remoção deste material perigoso.Os votos contra do PS e a abstenção do PSD acabaram por ditar o fracasso dos projetos do Bloco, PCP, PAN e Verdes, que criticaram a falta de ação do Governo nesta matéria.Já o projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo que prepare um plano para retirar amianto das escolas, acabou por ser aprovada pelos deputados. No debate, a bloquista Joana Mortágua revelou que existem cerca de 100 escolas com edifícios com amianto, citando dados de uma associação.Luz verde recebeu também a projeto do PS para que o Governo procure garantir junto de Bruxelas que o investimento para a retirada de amianto de edifícios públicos seja elegível para apoio de fundos comunitários.No Parlamento, os partidos concordaram que este é um problema de "saúde pública". Contudo, lembraram que já há leis que obrigam a essa retirada de amianto. "Não é preciso mudar a lei. O que precisávamos era de um Governo capaz de cumprir a lei", afirmou a social-democrata Filipa Roseta.Cristina Rodrigues do PAN referiu que entre 2007 e 2017 "morreram, pelo menos, 334 pessoas" devido à exposição a este material perigoso.Os últimos dados tornados públicos, relativos a 2017, mostram que existem cerca de quatro mil edifícios públicos com amianto, incluindo hospitais.Foi esta quinta-feira lembrada uma promessa não cumprida pelo Governo, que definia 2018 como ano limite para a retirada de amianto dos edifícios públicos.