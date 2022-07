Os ministros Pedro Nuno Santos e Marta Temido foram os principais alvos das críticas de André Ventura numa moção de censura condenada à partida com os votos contra garantidos de PS, BE, PCP, PAN e Livre, e as abstenções de PSD e IL. O Chega ficou isolado, mas nem por isso deixou de arrasar um Governo que, disse, "falhou na sua missão fundamental de restaurar a dignidade de Portugal".









