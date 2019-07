Parlamento com 108 reuniões plenárias e 1.098 reuniões de comissões

O parlamento realizou, na quarta e última sessão legislativa, 108 reuniões plenárias e 1.098 reuniões de comissão, segundo o balanço provisório da atividade parlamentar disponibilizado esta terça-feira pela Assembleia da República.



Traduzido por horas, os deputados passaram mais de 318 horas em plenário - o que seria equivalente a mais de 13 dias consecutivos - , e 3.153 horas - mais de quatro meses - em reuniões de comissão.





Destaque para as comissões de inquérito, que totalizaram 177 reuniões, com mais de 536 horas de trabalho.Em comparação com a anterior sessão legislativa, realizou-se mais uma sessão plenária e mais 109 reuniões de comissão.A quarta sessão legislativa teve início no dia 15 de setembro de 2018 e o último plenário realizou-se na passada sexta-feira, dia 19 de julho.Em termos de género, o balanço provisório da Assembleia da República aponta que entre a primeira sessão legislativa e o último plenário aumentou o número de mulheres, de 75 para 82, ou seja, as deputadas passaram de 33% para 36%.Apesar do aumento, estes números ficam abaixo da representação mínima de 40% de um género, aprovada na nova Lei da Paridade, e que já se aplica às legislativas de 06 de outubro.