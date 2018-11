Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento confirma batota de Silvano

Assembleia conclui que password do secretário-geral do PSD foi usada por outro deputado.

08:57

O presidente da Assembleia da República (AR) veio a público desmentir o secretário-geral do PSD, denunciando que a password de José Silvano foi usada por terceiros "enquanto este se encontrava ausente do Plenário".



E explica que as palavras-passe de acesso aos computadores foram todas alteradas em julho, rejeitando a ideia dada pelo social-democrata de que o acesso aos computadores é o mesmo desde o início do mandato.



"A password do deputado José Silvano terá sido utilizada por pessoa diferente do senhor deputado, enquanto este se encontrava ausente do Plenário", confirmou Ferro Rodrigues.



O presidente da AR deu ainda conta que a informação disponibilizada pelos serviços parlamentares mostram que "no site do Parlamento permanece assinalada a presença do deputado José Silvano, no dia 18 de outubro".



O ‘Expresso’ noticiou que Silvano esteve em trabalho político pelo partido nos dias 18 e 24 de outubro, em Vila Real e Santarém, mas a presença foi registada no sistema da Assembleia.



Silvano não atendeu as chamadas do CM e emitiu apenas um comunicado no qual não explica quem fez o registo com a sua password em plenário. Garantiu apenas que já pediu à AR que lhe marcasse falta.



Contradições

José Silvano começou por dizer que esteve presente nas 13 sessões plenárias, como atesta o livro de presenças da Assembleia, dizendo que em algumas situações pouco assistiu aos trabalhos. Depois, reconheceu ter estado ausente no dia 18.



Ajudas de custo

Os deputados têm direito a 69 euros de ajudas de custo por cada dia em que participam nos trabalhos parlamentares. O deputado podia justificar a falta com trabalho político, mas não receberia a verba. Silvano garante que "não se aproveitou de dinheiros públicos".