O presidente do PSD concorda com o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma sobre a eutanásia. Luís Montenegro lembrou que “é extemporâneo estar a falar disso em termos definitivos, porque ainda não há um texto aprovado”, mas “é uma possibilidade que poderá valer a pena, até para haver segurança e certeza jurídica”.Montenegro falava em Leiria, pouco depois de o líder parlamentar do PSD ter anunciado que subscreverá um pedido de fiscalização sucessiva se um grupo de deputados sociais-democratas avançar. Sobre esta iniciativa, o líder do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, considerou que “é o normal funcionamento das instituições, mas não deixa de ser um ziguezague do doutor Luís Montenegro neste assunto”, porque só agora, “depois do trabalho feito, do escrutínio, vem dizer que é favorável a uma fiscalização sucessiva”.