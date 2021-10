Parlamento congratula seleção nacional de futsal pela "brilhante prestação" no Mundial

A Assembleia da República congratulou esta sexta-feira a seleção nacional de futsal pela "brilhante prestação" no campeonato mundial, no qual se sagrou campeã do mundo, considerando que este título "honrou o desporto português e os portugueses".

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se no início do mês, pela primeira vez, campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia, em 03 de outubro.

Esta sexta-feira, em sessão plenária do parlamento, o voto de congratulação pela conquista do Campeonato do Mundo de Futsal, proposto pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi aprovado por unanimidade.