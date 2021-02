Parlamento debate e vota renovação do Estado de Emergência até 16 de março

O parlamento debate e vota esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 16 de março para permitir medidas de contenção da covid-19, que tem aprovação assegurada, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.

No texto introdutório do diploma enviado para o parlamento, o Presidente da República defende que "o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases, com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio, para ser bem-sucedido".

Este é o 12.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

No projeto de decreto, com conteúdo idêntico ao atualmente em vigor, especifica-se agora que a eventual definição de limites ao ruído compete ao Governo através de decreto-lei.

Atualizado a 25 de fev de 2021

15:37 | 25/02 Beatriz Madaleno de Assunção "É fundamental criar as condições para a reabertura das escolas", diz Paula Santos, do PCP É a vez de falar Paula Santos, do PCP.



"É fundamental criar as condições para a sua reabertura", disse a deputada do Partido Comunista Português sobre a reabertura de escolas, afirmando que é necessário dinamizar a atividade económica sem esquecer que é fundamental também fortificar o Sistema Nacional de Saúde (SNS).

André Silva, deputado do PAN. "Todos queremos que as escolas abram, mas no tempo certo", admite, elogiando no entanto o papel das escolas durante os meses de pandemia.



André Silva sublinha que a pressa será o "maior inimigo" a seguir à pandemia.

André Ventura. "É o relatório em que o Governo saiu do armário". É assim que o deputado único do Chega, André Ventura, inicia a sua intervenção, referindo que não existe verdade quando não há justificação para as filas intermináveis de ambulâncias que foram registadas durante semanas à porta dos hospitais portugueses.



"É um relatório que falha a verdade", conclui.