Governo acusado de permitir contentores para imigrantes em Odemira

Decorreu esta quinta-feira um debate de urgência requerido pelo PAN sobre a situação dos imigrantes que trabalham nas explorações agrícolas na zona de Odemira, que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa.

O ministro da Administração Interna salientou que a cerca sanitária em Longueira-Almograve e São Teotónio permitiu baixar os casos de infeção por covid-19 em Odemira para menos de metade e acusou a direita de "hipocrisia".

15:11 | 06/05 Eduardo Cabrita garante que a cerca sanitária em Odemira "está a produzir efeitos" Eduardo Cabrita garante que a cerca sanitária está a produzir efeitos "porque Odemira tem muito menos casos desde que a cerca foi instaurada".



O Ministro da Administração Interna sublinha que o direito à Saúde é para todos: "para os odemirenses lá nascidos e para os 10 mil cidadãos nascidos noutros países, que lá vivem com direito de residência".



"Queremos direitos para todos. Queremos que os empresários assumam o compromisso de responsabilidade social e trabalho com direitos e direito à habitaçao, e para isso faremos tudo", conclui.

15:03 | 06/05 CDS acusa partidos de serem cúmplices do que aconteceu Telmo Correia, do CDS, diz que "se alguém teve sempre duas caras nesta matéria não foi o CDS, foi o PCP , o BE e os outros partidos que foram cúmplices do silêncio e de tudo o que aconteceu".

15:00 | 06/05 PSD diz que Governo permitiu esta situação O deputado do PSD Cristovão Norte diz que o Governo "que neste momento vem imputar responsabilidades aos empresários agrícolas foi o governo que permitiu esta situação".

14:56 | 06/05 IL quer demissão do PM João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, diz que o tempo "já expirou" para o primeiro-ministro.

14:54 | 06/05 CDS diz que o "Governo falhou e continua sem resposta" Telmo Correia, deputado do CDS, diz que o SEF pediu mais apoios para a região do alentejo.



"E o que é que o Governo fez? Extinguiu o SEF", sublinha o deputado.



"O que precisamos é de condições, respeito dos direitos humanos. O que é que a ACT, que andou de restaurante em restaurante a fiscalizar, fez nesta matéria?", questiona Telmo Correia.



"Precisamos dos imigrantes porque são importantes para a agricultura. O governo falhou redondamente e continua sem ter resposta nesta matéria".

14:49 | 06/05 Chega recorda que PS aprovou contentores para trabalhadores em Odemira André Ventura, líder do Chega, recorda que o PS aprovou "contentores para trabalhadores morarem em Odemira".



"É altura de apresentar a demissão ao primeiro-ministro", remata.

14:44 | 06/05 PCP diz que situação em Odemira é "o olho do furacão" João Dias deputado do PCP diz que Odemira é "o olho do furacão" mas garante que existem outras zonas com problemas semelhantes.



O deputado diz que o PCP foi apresentando soluções para estes casos, nomeadamente relativamente ao trabalho agrícola e à precariedade no mundo do trabalho.

14:38 | 06/05 BE diz que situação em Odemira é "ponta do icebergue do que se passa noutras zonas do País" "Não é só em Odemira, em Odemira é a ponta do icebergue do que se passa noutras zonas do País", diz Beatriz Gomes, deputada do BE.



Beatriz Gomes sublinha que estas situações já tinham sido evidenciadas pelo partido e por associações ambientais.



"A generalidade das empresas agrícolas optaram por alojar os trabalhaodres em contentores, esta situação foi regulamentada pelo governo", afirma.

14:32 | 06/05 PS diz que Governo agiu rapidamente perante surto em Odemira Pedro Carmo, deputado do PS, diz que a situação "é evidenciada pela crise pandémica pois foi apresentado um surto com gravidade".



"O Governo tinha de agir rapidamente. O que fez. Situações como esta já tinham acontecido noutros locais e tiveram tratamento idêntico".



O deputado sublinha que o PS condena os "comportamentos que violam os direitos e a dignidade humana".



"É errado vir aqui diabolizar a agricultura. É errado querer arranjar um culpado para tudo, conclui.

14:27 | 06/05 PEV diz que situação dos imigrantes naquela zona do país "já é antiga" José Luís Ferreira, do PEV, garante que a situção dos imigrantes naquela zona do país "já é antiga, como é a antiga a passividade dos governadores".

Vários partidos acusaram o Governo de ignorar os casos de trabalho precário que acontecem naquela região do Alentejo, e ainda de permitir a instalação de contentores para imigrantes.