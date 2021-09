Parlamento discute na próxima semana arrendamento urbano, 'bodycams' e combustíveis

O parlamento vai discutir no arranque da 3.ª sessão legislativa temas como arrendamento urbano, uso de câmaras de videovigilância pelas forças de segurança ou fixação de margens máximas sobre os combustíveis, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes.

Na reunião foi também decidido que a comissão permanente de quinta-feira - órgão que substitui os plenários fora do período de funcionamento da Assembleia da República - será ocupada com declarações políticas dos vários partidos e leitura das mensagens dos vetos do Presidente da República durante as férias.

Questionada pelos jornalistas, a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, afirmou que "não foi abordado" na reunião o tema do uso de máscaras na rua.