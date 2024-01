A audição da ministra da Segurança Social é um dos momentos marcantes da última semana de trabalhos na Assembleia da República, antes da dissolução do Parlamento prevista para dia 15. Ana Mendes Godinho será ouvida terça-feira, devido a um requerimento potestativo do PSD, sobre os investimentos da Santa Casa Global.









Ana Mendes Godinho será ainda ouvida sobre as amas e sobre a situação dos trabalhadores do Global Media Group a pedido de, respetivamente, BE e PCP.

Os transportes ferroviários vão, por sua vez, estar em foco na sessão plenária marcada para as 15h de terça-feira. Trata-se de um tema requerido pelo PS, que pretende discutir as “novas ligações ferroviárias”, sobretudo no que diz respeito às linhas de alta velocidade.





Também a polémica sobre a compra pelo Governo de ações dos CTT será discutida em plenário, a pedido do Chega. As sessões plenárias terminam quinta-feira à tarde, com um debate sobre ‘Estado e Empresas. O Papel do Estado e o Respeito pelo Contribuinte’, numa interpelação ao Governo da Iniciativa Liberal.