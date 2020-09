Parlamento homenageia Pedro Daniel Ferreira, o bombeiro que morreu em Oliveira de Frades

O parlamento homenageou esta sexta-feira o bombeiro Pedro Daniel Ferreira, que morreu em 07 de setembro no combate a um incêndio em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, com a aprovação de um voto de pesar pela sua morte por unanimidade.

"A morte de mais um soldado da paz deixa-nos profundamente consternados, ainda para mais num ano em que o fogo infelizmente já nos levou outros quatro bombeiros portugueses", lê-se no texto do voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República e de todos os grupos parlamentares e deputados não-inscritos.

Os deputados lamentam ainda que "o elevado número de incêndios" no país, durante o verão, "continue a vitimar" os bombeiros que "corajosamente arriscam diariamente a sua vida em prol" da comunidade.

A morte do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, de 41 anos, da corporação de Oliveira de Frades, ocorreu quando combatia um incêndio neste concelho do distrito de Viseu.

Esta morte eleva para cinco o número de bombeiros que neste ano perderam a vida no combate aos fogos em Portugal.