Parlamento mantém 14 comissões permanentes, as mesmas que na legislatura anterior

A Assembleia da República vai ter 14 comissões parlamentares permanentes, as mesmas do que na legislatura anterior, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes, com as presidências distribuídas entre PS e PSD.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, nesta legislatura vão manter-se as 14 comissões parlamentares, com "alguns ajustamentos nas respetivas nomenclaturas", sendo as presidências distribuídas entre PS e PSD.

Os membros das comissões parlamentares tomam posse no próximo dia 13 de abril, às 09h30 da manhã, adiantou.

Entre 2019 e 2022, numa legislatura interrompida por eleições legislativas antecipadas, o parlamento tinha 14 comissões permanentes, mais duas do que na anterior.

As presidências das comissões parlamentares são no conjunto repartidas pelos grupos parlamentares em proporção do número dos seus deputados, através do método de Hondt.