Parlamento pré-agenda audição de Mendonça Mendes para 6 de junho

O parlamento pré-agendou esta quarta-feira a audição do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro para 06 de junho e aprovou um requerimento para ouvir o Conselho de Fiscalização do SIRP sobre a recuperação de um computador do Ministério das Infraestruturas.

Na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o deputado do PSD e presidente deste órgão parlamentar, Fernando Negrão, anunciou que a audição de António Mendonça Mendes, requerida com caráter obrigatório pela Iniciativa Liberal (IL), foi agendada para dia 06 de junho, às 15:00.

Negrão ressalvou, contudo, que esse agendamento está pendente da autorização do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, uma vez que a audição decorreria à mesma hora que o plenário.

"Logo que tenhamos essa autorização do senhor presidente, ou não, eu naturalmente comunicarei a todos os senhores deputados", disse.

Esta audição foi requerida potestativamente pela Iniciativa Liberal (IL) e tem como tema a intervenção do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro "na recuperação de um equipamento informático na posse do ex-adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS)".

Nesta reunião, os deputados aprovaram também um requerimento da IL para ouvir com urgência o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) sobre o mesmo assunto.

Este requerimento foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PSD e IL. Chega, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Livre estavam presentes no momento da votação.