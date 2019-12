Parlamento recebeu mais de 240 propostas partidárias num mês

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os partidos com assento na Assembleia da República entregaram mais de 240 propostas no primeiro mês da nova Legislatura.Foram 246 as iniciativas entradas no site do Parlamento até 24 de novembro, acima das 101 registadas no primeiro mês de trabalhos de 2018.O PCP foi o partido mais ativo, fazendo entrar no Parlamento 64 iniciativas. As propostas vão desde a nacionalização dos CTT até a mudanças nos contratos de arrendamento.... < br />