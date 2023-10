Parlamento recomenda que Governo prossiga esforços para remover amianto nas escolas

O Parlamento aprovou esta sexta-feira um projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo que prossiga os esforços para a remoção do amianto nas escolas, mas os socialistas rejeitaram todas as restantes iniciativas sobre o tema.

Estavam em votação iniciativas de todos os grupos parlamentares, a maioria projetos de resolução e um projeto de lei do Chega, mas só a recomendação do PS é que conseguiu a aprovação, com o apoio da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda e abstenção dos restantes.

Os restantes diplomas mereceram apenas a oposição do PS, mas, com maioria absoluta, foi o suficiente para que acabassem por ser chumbados.

Enquanto os socialistas recomendam ao Governo que "prossiga os esforços para a remoção do amianto presente nos estabelecimentos de ensino", dando continuidade ao programa em curso, os outros partidos iam mais longe e pediam maior exigência no processo.

Apontando atrasos e falhas no programa, por exemplo, por contemplar apenas a remoção das coberturas constituídas por placas de fibrocimento, a oposição defendia que fossem identificados todos os materiais que contêm amianto, que as intervenções já realizadas fossem reavaliadas, além de mais rigor e transparência na monitorização.