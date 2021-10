Parlamento rejeita diplomas de BE e PCP para alterações ao acesso do subsídio de desemprego

O parlamento 'chumbou' esta sexta-feira os projetos-lei de BE e PCP sobre alterações no acesso ao subsídio de desemprego, rejeição que foi alvo de críticas da esquerda, com os bloquistas a acusarem PS de alinhamento com a troika.

BE e PCP apresentaram dois requerimentos para a avocação pelo plenário das votações na especialidade dos dois projetos-lei, rejeitadas em sede de comissão parlamentar com os votos contra de PS e PSD.

Os diplomas, votados conjuntamente, foram novamente 'chumbados' com os votos contra de PS, PSD e IL, abstenção de CDS-PP e Chega e os votos favoráveis das restantes bancadas e das duas deputadas não inscritas.