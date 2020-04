Parlamento reúne com gabinete da ministra da saúde e DGS para "informar" sobre comemorações do 25 de Abril

A Assembleia da República, o gabinete da ministra da Saúde e os representantes da Direção-geral da Saúde vão reunir esta segunda-feira para compreender quem estará presente nas sessões de comemoração do 25 de Abril.A informação foi confirmada pelo jornal Público junto de fonte oficial do gabinete de Ferro Rodrigues.Na passada sexta-feira, o Presidente da República confirmou que vai participar na sessão comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República, cerimónia que contará com cerca de 130 pessoas, muitas das quais integram o grupo de risco no quadro da pandemia da Covid-19.