Parlamento trava voto do Chega por inexistência de "lista de países amigos de Portugal"

A mesa da Assembleia da República tomou esta quinta-feira uma decisão invulgar ao não colocar para deliberação do plenário um voto apresentado pelo Chega de congratulação pela retirada de Cuba da lista de países amigos de Portugal.

Na longa série de votações em plenário, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, saltou a leitura deste voto sobre Cuba, passando ao ponto seguinte, o que motivou uma interpelação à mesa do parlamento por parte do deputado do Chega, André Ventura.

Ferro Rodrigues respondeu a André Ventura confirmando que não colocaria esse voto para deliberação do plenário, porque "não existe qualquer lista de países amigos de Portugal".

"Se não existe lista de países amigos de Portugal, nenhum foi então retirado de lista alguma", justificou o presidente da Assembleia da República, motivando alguns risos entre deputados de diferentes bancadas, sobretudo da parte da esquerda.

André Ventura insistiu nos protestos, mas Ferro Rodrigues acabou com o assunto alegando que a decisão da mesa da Assembleia da República "é soberana".