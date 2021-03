Parlamento vai ouvir 40 associações da Cultura sobre medidas para o setor

Os deputados da Assembleia da República aprovaram esta terça-feira a audição, com caráter de urgência, a pedido do PSD, de 40 entidades representativas do setor da Cultura sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo.

De acordo com fonte da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, o requerimento do PSD foi aprovado com a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda, e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares.

No requerimento, que deu entrada no parlamento em 02 de março, os sociais-democratas propõem um "calendário urgente de audições na área da Cultura", que inclui associações de promotores de festivais e eventos, de editores e livreiros, de técnicos e produtores, de músicos, de realizadores, de museus, de dança e até da Federação Portuguesa de Tauromaquia, numa lista de 40 entidades.