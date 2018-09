Partido de Santana 'destinado' a falhar

Mesmo ouvindo falar do novo partido, mais de metade dos portugueses não sabe o nome.

Por Wilson Ledo | 09:56

Sete em cada 10 portugueses (71,9%) acreditam que o novo partido de Pedro Santana Lopes, o Aliança, vai ser um fracasso.O cenário é defendido sobretudo por aqueles com intenção de voto no PS, Bloco de Esquerda ou PSD, mostra uma sondagem da Aximage para oe para o 'Negócios'. Contudo, entre os que acreditam que o Aliança vai ser um sucesso, o peso da intenção de voto no CDS é o mais notório.A sondagem mostra que 93,2% dos inquiridos já ouviram falar do novo partido de Santana Lopes, mas apenas 41,4% sabem nomeá-lo. Só 37,8% o fazem sem qualquer hesitação. O maior reconhecimento dá-se entre aqueles com intenção de voto no CDS, onde mais de metade dos inquiridos (55,9%) refere o nome Aliança. Já entre aqueles com intenção de voto no PSD, o partido do qual Santana Lopes se desfiliou, a maioria (54,5%) não indica qualquer nome.O novo partido é reconhecido sobretudo na área metropolitana de Lisboa e no Litoral Centro do País. Entre os que reconhecem o Aliança, contam-se sobretudo homens, entre 50 e 64 anos, com um nível superior à escolaridade obrigatória.Santana Lopes oficializou a saída do PSD em agosto, com uma carta aos militantes, por discordar do rumo de Rui Rio.Santana Lopes criou o Aliança e reuniu 12 mil assinaturas, necessárias para formalizar o partido, em menos de um mês.Aliança foi formalizado a 19 de setembro. Santana define-o como um partido de baixos custos mas de perfil elevado.

FICHA TÉCNICA Universo indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel. Amostra aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 603 entrevistas efetivas: 281 a homens e 322 a mulheres; 55 no Interior Norte Centro, 92 no Litoral Norte, 102 na Área Metropolitana do Porto, 112 no Litoral Centro, 164 na Área Metropolitana de Lisboa e 78 no Sul e Ilhas; 103 em aldeias, 162 em vilas e 338 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral. Técnica Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 1 e 2 de setembro de 2017, com uma taxa de resposta de 80,5 %. Erro probabilístico Para o total de uma amostra aleatória simples com 603 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 4,00%). Responsabilidade do estudo Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz