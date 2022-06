"Partido quer punir casos como o de Jéssica": André Ventura sobre proposta do Chega para prisão perpétua

André Ventura, líder do Chega, esteve este domingo na CMTV onde explicou o projeto de lei que o partido apresentou que institui a pena de prisão perpétua para "crimes praticados com especial perversidade, nomeadamente contra crianças".

A decisão de entregar o projeto de lei no Parlamento acontece dias depois do caso de Jéssica, a menina de três anos, que morreu vítima de maus-tratos em Setúbal. Segundo o deputado "o partido quer punir casos como o de Jéssica".

"O Chega desde a fundação que defende a pena de prisão perpétua", referiu Ventura, acrescentando que o que o partido quer "é fazer justiça".

De acordo com André Ventura, "há 41 países na europa com prisão perpétua" e, um deles, é "Espanha, que está aqui ao lado".

Questionado sobre se a proposta de lei tem como convicção a etnia dos suspeitos de assassinar a Jéssica, o líder partidário respondeu que "nada tem a ver com a etnia das pessoas". "Já várias vezes lançámos esta proposta", recordou ainda.

"Temos que perder o complexo de que a prisão perpétua é um ato bárbaro", concluiu André Ventura.

A proposta do Chega, que acautela a revisão da pena e a liberdade condicional, também se aplica a casos de homicídio qualificado se o elevado grau de ilicitude for provado e se o autor do crime for familiar da vítima.