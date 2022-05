Partido Socialista apresenta hoje projeto de lei para despenalizar morte medicamente assistida

O Partido Socialista irá durante a tarde desta terça-feira apresentar o projeto lei para a despenalização da morte medicamente assistida, numa conferência de imprensa sobre a eutanásia.O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias apresentará o projeto, este que se junta ao Bloco de Esquerda que entregou a iniciativa no mês passado, no arranque da sessão legislativa, segundo a Renascença."Não vamos ultrapassar as fases necessárias, porque este projeto lei está em condições de baixar à especialidade", diz Eurico Brilhante Dias sobre a iniciativa.A Federação Portuguesa pela Vida veio a público acusar o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda por quererem "à força" aprovar a lei sobre a eutanásia que na legislatura foi chumbada, e apenas recebeu pareceres negativos.