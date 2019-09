Partido Unido dos Reformados e Pensionistas acusa Costa de mentir e de ser "manhoso"

O líder do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) acusou este domingo, em Lisboa, o primeiro-ministro, António Costa, de mentir às pessoas, apodando-o de "manhoso" na devolução de rendimentos nas pensões dos reformados."Vem esse mentiroso e manhoso do Costa dizer que devolveu rendimentos às pessoas, é mentira. Ele devolveu 33 cêntimos aos reformados por dia, não passa de mais de 10 euros por mês. Por favor, não mintam, sejam sérios", afirmou Fernando Loureiro.O fundador do PURP falava durante uma ação de campanha na Feira do Relógio, em Lisboa."Ainda ontem, ou anteontem, estivemos no mercado [de Alvalade] e as pessoas que nos abordam vinham ter connosco dizendo que têm 300, 200 euros de reforma, não pode ser, não pode continuar", contou o dirigente, acrescentando que se o PURP chegasse "à Assembleia a primeira coisa que fazia era cuidar dos velhos, dos jovens e das crianças".Fundado em 2015, o PURP obteve 14 mil votos nas anteriores eleições legislativas e, em 2019, o intitulado "partido dos reformados" considera que Portugal será "sempre um país de velhos"."Oito em cada 10 crianças não têm lares [creches]. Como é que os pais podem trabalhar para que aumentemos a natalidade? É impossível sem meios. As pessoas não têm dinheiro. Vamos ser sempre um país de velhos", salientou o presidente do PURP.Na Feira do Relógio, no meio das tendas, Fernando Loureiro, de 72 anos, entregava panfletos às pessoas e considerou ainda "uma vergonha" os orçamentos dos grandes partidos para a campanha."É uma vergonha o que se passa com a campanha. Isto é, os partidos estão a gastar dois milhões e tal de euros nisto, quando eles são ouvidos todos os dias nas televisões e nas rádios. É uma injustiça, é uma discriminação... Isto tem de acabar, ponto", defendeu.